Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor

Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Ancak taraftarlar, galibiyetten memnun kalmadı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun yerine İsmail Kartal'ın tekrardan Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde sosyal medyada kampanya başlattılar. Tedesco'nun oyun anlayışı sosyal medyada eleştirildi ve İsmail Kartal'ın geri getirilmesi talep edildi.

Süper Lig'in 9. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri Anderson Talisca ve Marco Asensio'dan geldi. Fatih Karagümrük mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Her iki takımın da birer golü ofsayt nedeniyle geçerlilik sayılmazken sarı-lacivertli taraftarlar maçı zor kazandıklarını belirterek Domenico Tedesco'nun yerine İsmail Kartal'ın tekrardan Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde sosyal medyada kampanya başlattılar.

FENERBAHÇE ZORLANARAK KAZANDI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Anderson Talisca ve Marco Asensio kaydetti. Konuk ekip, ikinci yarıda gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı. Her iki takımın da birer golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

GALİBİYET SONRASI TARAFTARLARDAN TEPKİ

Fenerbahçe, sahadan galip ayrılsa da taraftarlar ortaya konan futbolu beğenmedi. Özellikle teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyun anlayışı sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi. Birçok taraftar, "Bu futbol Fenerbahçe'ye yakışmıyor" ve "Kazandık ama umut vermiyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

"İSMAİL KARTAL GERİ GELSİN" KAMPANYASI

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada #İsmailKartalGeriGelsin etiketi kısa sürede trend oldu. Taraftarlar, İsmail Kartal'ın yeniden göreve getirilmesini talep etti. Bazı kullanıcılar, "Takım kimyasını bilen tek hoca o", "Tedesco yerine İsmail Kartal gelmeli" yorumlarıyla çağrılarını güçlendirdi.

TEDESCO'YA BASKI ARTIYOR

Geldiği günden bu yana alınan sonuçlara rağmen oyun olarak tat vermeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco üzerindeki baskı artıyor.

Haberler.com
