Kazada beyin sarsıntısı geçiren Cem Bölükbaşı, yarışa katılamayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada beyin sarsıntısı geçiren Cem Bölükbaşı, yarışa katılamayacak

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Formula 2, dün antrenman sırasında yaşanan kazanın ardından beyin sarsıntısı geçiren Cem Bölükbaşı'nın hafta sonu yarışmayacağını açıkladı.

Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarışamayacak. Formula 2'de dün antrenmanda yaşadığı kaza neticesinde beyin sarsıntısı geçiren temsilcimiz Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu yarışmayacak.

Kazada beyin sarsıntısı geçiren Cem Bölükbaşı, yarışa katılamayacak

"UYGUN DEĞİL"

Formula 2, Cem Bölükbaşı'nınyarışa katılmaya uygun olmadığını açıkladı. Formula 2'den yapılan açıklamada, "Tıbbi muayenenin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı geçirdiği ve daha fazla ihtiyacı kontrol için gece hastanede kaldığı tespit edildi. Yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle yarıştan çekildi" ifadeleri yer aldı.

Kazada beyin sarsıntısı geçiren Cem Bölükbaşı, yarışa katılamayacak

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cem Bölükbaşı, Formula 1, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title