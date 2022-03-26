Kazada beyin sarsıntısı geçiren Cem Bölükbaşı, yarışa katılamayacak
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Formula 2, dün antrenman sırasında yaşanan kazanın ardından beyin sarsıntısı geçiren Cem Bölükbaşı'nın hafta sonu yarışmayacağını açıkladı.
Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarışamayacak. Formula 2'de dün antrenmanda yaşadığı kaza neticesinde beyin sarsıntısı geçiren temsilcimiz Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu yarışmayacak.
"UYGUN DEĞİL"
Formula 2, Cem Bölükbaşı'nınyarışa katılmaya uygun olmadığını açıkladı. Formula 2'den yapılan açıklamada, "Tıbbi muayenenin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı geçirdiği ve daha fazla ihtiyacı kontrol için gece hastanede kaldığı tespit edildi. Yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle yarıştan çekildi" ifadeleri yer aldı.