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Kayserisporlu Taulant Seferi, Arnavutluk Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi

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Kayserisporlu Taulant Seferi, Arnavutluk Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi
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Kayserispor'un bu sezon kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Taulant Seferi, Arnavutluk Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosuna davet edildi. Seferi, 21 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasındaki kampta yer alacak.

METRO Holding Kayserispor'un Arnavut golcüsü Taulant Seferi, milli takıma davet edildi.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı 29 yaşındaki santrfor Taulant Seferi, Arnavutluk Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. İç Anadolu ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Taulant Seferi, Arnavutluk A Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı karşılaşmalar için milli takım kadrosuna davet edilmiştir. Oyuncumuz, 21 Eylül – 6 Ekim 2026 tarihleri arasında milli takım kampında yer alacak; bu süreçte Arnavutluk'un Belarus, San Marino ve Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmalarda görev yapabilecektir. Futbolcumuz Taulant Seferi'yi tebrik ediyor, Arnavutluk A Milli Takımı forması altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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