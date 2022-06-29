Kayserisporlu Nurettin, 20. yaş gününü antrenman sonrası kutladı Kayserispor'un genç futbolcularından Nurettin Korkmaz, antrenman sonrası 20. yaş gününü kutladı. Kayserispor'un genç futbolcularından Nurettin Korkmaz, antrenman sonrası 20. yaş gününü kutladı. Süper Lig takımlarından Kayserispor'un genç futbolcularından Nurettin Korkmaz, 20 yaşına girdi. 27 Haziran 2002 doğumlu olan Nurettin Korkmaz, dünkü antrenman sonrasında takım arkadaşları ile doğum gününü kutladı. Teknik direktör Çağdaş Atan, yardımcıları ve futbolcular ile birlikte doğum günü pastasını kesen Nurettin, Kayserispor forması altında yeni dönemde başarılı bir sezon geçirmeyi diledi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Nurettin Korkmaz Kayserispor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayserisporlu Nurettin, 20. yaş gününü antrenman sonrası kutladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.