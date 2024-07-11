Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserisporlu futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Aralarında Lionel Carole, Nurettin Korkmaz ve Yaw Ackah'ın bulunduğu sarı kırmızılı futbolcular, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçti.

Sarı kırmızılı takımda sağlık kontrolleri bugün de devam edecek. - KAYSERİ