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Kayserisporlu futbolcular Bünyan ilçesinde öğrencilerle buluştu

1 Aralık 2023 14:33 Son Güncelleme: 14:34 Abone Ol

Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'un futbolcuları Bahoken ve Morte, Bünyan Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Kaymakam Turgut Gülen ile de buluşan futbolcular, ilçeyi cam seyir terasından izledi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan ve İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları da katıldı.