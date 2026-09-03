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Benhur Keser'den Talha Sarıarslan'a Destek

Benhur Keser'den Talha Sarıarslan'a Destek
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Kayserisporlu Benhur Keser, Karagümrük maçında eleştirilen takım arkadaşı Talha Sarıarslan'a sosyal medyadan destek verdi. Keser, takım olarak zorluklara karşı dik duracaklarını ve yapıcı eleştirilerle daha iyi olacaklarını belirtti.

Kayserisporlu Benhur Keser, takım arkadaşı Talha Sarıarslan'a destek veren bir paylaşım yaptı.

Kayserispor'un Karagümrük ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta sergilediği performans ile taraftarların ağır eleştirilerini alan Talha Sarıarslan'a takım arkadaşı Benhur Keser destek verdi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşım yapan Benhur, "Harika bir takım, mükemmel bir aile olduk; hem sahada hem dışarıda. Bu aile ortamının bozulmasına, bizim puan kaybı yaşamamızı bekleyenlere, kötü gitmemizi isteyenlere inat, her zaman olduğu gibi dik duracağız. Bütün takım arkadaşlarımıza yaptığımız gibi, bu memleketin değerlerine de sonuna kadar sahip çıkacağız. Lig uzun. İyisini, kötüsünü, hatasını aramadan; yapıcı eleştirilerle daha iyi olmamızı sağlayacağız. Hem bizler adına, hem arma adına, hem de siz taraftarlarımız adına. Birlikte daha güçlü olduğumuzu unutmayın, unutturmayın. Yol uzun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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