Kayserispor, Youssef Ait Bennasser ile Anlaştı
Kayserispor, 29 yaşındaki Faslı orta saha Youssef Ait Bennasser ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, futbolcuya başarılar diledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Youssef Ait Bennasser ile Kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
