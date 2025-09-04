Kayserispor, Youssef Ait Bennasser ile Anlaştı

KAYSERİSPOR, 29 yaşındaki Faslı orta saha Youssef Ait Bennasser'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Youssef Ait Bennasser ile Kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.