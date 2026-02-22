Haberler

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, evinde Antalyaspor ile karşılaştı. İlk yarıda iki takımın da etkili atakları sonucu gol sesi çıkmadı.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

9. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Sander van de Streek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

40. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz

Kayserispor: Bilal Bayazit, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Ramazan Civelek dk. 29), Dorukhan Toköz, Cardoso, Furkan Soyalp, Benes, Mendes, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mather, Bennasser, Burak Kapacak, Makarov, Görkem Sağlam, Chalov, Talha Sarıarslan

Teknik Sorumlu: Muhammed Türkmen

Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Gianetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Storm, Saric, Doğukhan Sinik, Sander van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür, Dzhikiya, Erodğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin, Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör Sami Uğurlu

Sarı kart: Ceesay (Antalyaspor) - KAYSERİ

