Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni transferi Duckens Nazon, ikinci maçında ilk golünü attı.

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor deplasmanda konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 mağlup ederken, sarı kırmızılıların ilk golünü Duckens Nazon kaydetti. Müsabakaya ilkonirde başlayan ve maçın 9. dakikasında Lionel Carole'nin pasıyla ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yaparak kaleci Volkan Babacan'ı mağlup ederek skoru 1-0'a getiren Nazon, Süper Ligdeki ilk golünü de atmış oldu.

Müsabaka sonrasında kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Duckens Nazon, "Galip geldiğimiz için öncelikle çok mutluyum. Atmış olduğum gol Kayserispor'un bin 100 golüydü dolayısıyla ondan dolayı da mutluyum. Ligde ilk golümü attım. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular ve burada aile ortamı var" dedi. - KAYSERİ