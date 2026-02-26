Haberler

Erling Moe ilk antrenmanına çıktı

Erling Moe ilk antrenmanına çıktı
Güncelleme:
Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Erling Moe, 1,5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra başında bulunduğu takım ile Kadir Has Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Erling Moe, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni Teknik Direktörü Erling Moe, akşam saatlerinde takımın başında antrenmana çıktı. Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenmanda Erling Moe futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından takım ısınma hareketleri ile dar alanda pas çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılılar bugün yapacağı tek antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek. - KAYSERİ

