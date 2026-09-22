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Kayserispor'un FIFA'daki transfer yasağı sayısı Carlos Mane alacağıyla 4'e yükseldi

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Kayserispor'un FIFA'daki transfer yasağı sayısı Carlos Mane alacağıyla 4'e yükseldi
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Kayserispor, eski futbolcusu Carlos Mane'nin 75 bin Euro alacağı nedeniyle FIFA nezdinde kulübe yeni bir transfer yasağı uygulandığını duyurdu. Bu dosyayla toplam yasak sayısı 4'e yükseldi; kulüp ödemelerle dosyaların kaldırılması için çalışıyor.

Kayserispor, eski futbolcu Carlos Mane'nin alacağı karşılığında kulübe FIFA nezdinde transfer yasağı uygulandığını, yasak sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Carlos Mané'nin 75 bin Euro tutarındaki alacağı nedeniyle kulübümüze FIFA nezdinde transfer yasağı uygulanmıştır. Bu dosyayla birlikte kulübümüz hakkında FIFA nezdinde bulunan transfer yasağı sayısı toplam 4'e yükselmiştir. Söz konusu dosyaların ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesiyle birlikte kaldırılması için gerekli çalışmalar kulübümüz tarafından yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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