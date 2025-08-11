Kayserispor'un Emektarı Erdal Duran Unutulmadı
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kayserispor'un büyük emektarı Erdal Duran, Kayserispor ve Erciyes 38 FK'nın hazırlık maçında anıldı. Futbolcular, ısınmaya 'Kalbimizdesin' yazılı tişörtle çıktı ve maç öncesi saygı duruşu yapıldı.
Müsabaka öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Erdal Duran'ın fotoğrafı zaman zaman skorboarda da yansıtıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor