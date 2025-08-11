Kayserispor'un Emektarı Erdal Duran Unutulmadı

Kayserispor'un Emektarı Erdal Duran Unutulmadı
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kayserispor'un büyük emektarı Erdal Duran, Kayserispor ve Erciyes 38 FK'nın hazırlık maçında anıldı. Futbolcular, ısınmaya 'Kalbimizdesin' yazılı tişörtle çıktı ve maç öncesi saygı duruşu yapıldı.

Kayserispor'un büyük emektarı merhum Erdal Duran unutulmadı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kayserispor'un büyük emektarı merhum Erdal Duran, unutulmadı. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK arasında oynanan hazırlık maçında futbolcular; ısınmaya Erdal Duran'ın fotoğrafının olduğu 'Kalbimizdesin' yazılı tişörtle çıktı.

Müsabaka öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Erdal Duran'ın fotoğrafı zaman zaman skorboarda da yansıtıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
