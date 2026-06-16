Kayserispor'un Umut Bulut'un açtığı davada ödeyeceği ücret düştü

Kayserispor'un, eski futbolcusu Umut Bulut'un açtığı alacak davasını kaybetmesi sonrası dava istinaf mahkemesine taşındı. Kayseri 6'ncı İş Mahkemesi'nin, Kayserispor Kulübü'nün Umut Bulut'a 1 milyon 161 bin Euro ve 545 bin 655 TL ödemesine hükmettiği ilk karar kaldırıldı. Yerel mahkemede yeniden yapılan yargılama sonucu Kayserispor'un eski kaptanı Bulut'a ödeyeceği rakam 487 bin avro ile 545 bin TL'ye düştü.

Eski milli futbolcu Umut Bulut, 2016 yılında Kayserispor'a transfer oldu. 2019 yılının aralık ayında ise sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesini tek taraflı fesih etti. Umut Bulut, ardından Kayserispor'dan alacağı olan 1 milyon 161 bin Euro ile 545 bin 655 TL'nin tarafına ödenmesi için avukatı aracılığı ile mahkeme yoluna başvurdu. Kayseri 6'ncı İş Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında davacı Umut Bulut'un avukatı ile davalı Kayserispor'un avukatı hazır bulundu. Umut Bulut, davanın önceki duruşmasında, "Benim anlaşmam Euro üzerineydi. Kanun değişikliği aleyhime değerlendirildi" dedi. Davanın önceki duruşmalarında o dönem Kayserispor'da kalecilik yapan Muammer Yıldırım da tanık olarak dinlendi. Mahkeme, Umut Bulut'u haklı bularak, Kayserispor'un eski takım kaptanına 1 milyon 161 bin Euro ve 545 bin 655 TL ödemesine hükmetti. Sarı-kırmızılı kulüp kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Kayserispor'un itirazı üzerine dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 7'nci Hukuk Dairesi eksik inceleme gerekçesiyle bozma kararı vererek kararı kaldırdı ve dosyayı yeniden 6'ncı İş Mahkemesi'ne gönderdi. Yerel mahkeme bozma kararı sonrası eski kararını kaldırarak, Kayserispor'un eski takım kaptanına ödenecek rakamı 487 bin avro ile 545 bin TL'ye düşürdü.

BASIN SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüz ile eski futbolcumuz Umut Bulut arasında devam eden işçi alacakları davasında, yerel mahkeme tarafından daha önce verilen ve kulübümüz aleyhine 1.161.000 Euro ile 545.000 TL ücret alacağının faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin karar, kulübümüz tarafından istinaf kanun yoluna taşınmıştır. Yapılan istinaf incelemesi neticesinde önceki karar kaldırılmış ardından Kayseri 6. İş Mahkemesince yeniden yapılan yargılama sonucunda dava kısmen kabul edilmiş ve kulübümüz aleyhine hükmedilen tutar 487.000 Euro ile 545.000 TL ücret alacağı ve bunlara ilişkin faizler olarak belirlenmiştir. Böylece kulübümüz lehine önemli bir hukuki kazanım sağlanmış, önceki kararda hükmedilen Euro alacağı yönünden yaklaşık 674.000 Euro tutarında bir azalma gerçekleşmiştir. Süreç, kulübümüz hukuk birimi tarafından titizlikle takip edilmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı