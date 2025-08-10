Kayserispor, U19 PAF Ligi'nde Beşiktaş'ı 1-0 Yenerek Başladı

U19 PAF Ligi 1. Hafta maçında Kayserispor, Beşiktaş'ı 85. dakikada Arda Kabukcı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Kayserispor, bu galibiyetle sezonun ilk üç puanını aldı.

U19 PAF ligi 1. Hafta maçında Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

U19 PAF Ligi 1. Hafta maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşılaştı. Yüksek irtifa kamp merkezinde oynanan maçta galibiyete erişen taraf Kayserispor oldu. Furkan Sarıoğlan, Sabri Emre Tekin, Sadık Eren Ulusoy hakem üçlüsünün görev aldığı ve ilk yarısı golsüz sona eren müsabakanın tek golünü 85. dakikada Arda Kabukcı attı.

Bu sonuçta ligin ilk haftasında galip gelen Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırırken Beşiktaş ilk haftayı puansız noktaladı. - KAYSERİ

