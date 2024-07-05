Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor
Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor.
Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla sona erdi.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.