Kayserispor Transfer Tahtasını Açtı

Süper Lig takımlarından Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından Onurcan Piri, Julian Jeanvier, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım ve Kartal Kayra Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından Onurcan Piri, Julian Jeanvier, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım ve Kartal Kayra Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını bugün kaldırdı. Kayseri ekibi, 2023-2024 sezonu yaz transfer döneminin son gününde; kaleci Onurcan Piri, stoper Julian Jeanvier, orta saha Yiğit Emre Çeltik, sol bek Hasan Ali Kaldırım ve orta saha Kartal Kayra Yılmaz'ı transfer etti.