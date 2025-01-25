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Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu'dan Maç Sonrası Açıklamalar

Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu'dan Maç Sonrası Açıklamalar
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Sivasspor'a 5-2 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, maç sonrası yaptığı açıklamalarda takımın durumunu değerlendirdi ve istifa sorusuna yanıt verdi.

Sivasspor deplasmanından 5-2 yenilgiyle ayrılan Kayserispor'da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, maçın ardından konuştu. Kaloğlu, istifa sorusuna "Gidince başkanımız ve yönetim kurulu ile bir değerlendirme yapacağım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor deplasmanından 5-2 mağlubiyetle ayrılan Kayserispor'da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Kaloğlu, "Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Bizim için üzücü bir karşılaşma oldu. Gerçekten çok iyi çalışmıştık. Maalesef son günlerde antrenmandaki sakatlıklar düzenimizi bozu. Bir şekilde karşılaşmaya çıktık. Erken bir gol yedik. Oyun düzenimiz burada bozuldu. Beklemediğimiz oyuncudan beklemediğimiz kırmızı kartı gördük. İkinci yarı tüm oyuncularımla gurur duydum. 10 kişi de olsa bu takım kazanabilir yada berabere kalabilir inancını sahada gösterdiler. Net pozisyonlarımız var ama maalesef değerlendiremedik" dedi.

"Geldiğimiz günden beri tepkiyle karşılaştık"

Bir gazetecinin "İstifa edecek misiniz?" sorusuna Kaloğlu, "Bazı veriler vereceğim. Hak etmediğimiz durumlar var onları da söyleyeceğim. Geldiğimizde 26 maçta 1 galibiyet olan takım vardı. Geldiğimizde takımı geliştirdik. Ligde en fazla pozisyona giren takımlardan olduk. Biz ilk günden itibaren taraftarımızın tepkisiyle karşılaştık. Ben bunu hakkaniyetli görmüyorum. Onların da canları sağ olsun. Tüm Kayseri camiası da bunun nasıl bir haksızlık olduğunu biliyor. Ben ve ekibim vicdani olarak çok rahatız. Biz kimseye ezilmedik. Sakatlıklar bizi zorladı. Ben oyuncuları da çok seviyorum. Daha 17 maç var. Gidince başkanımız ve yönetim kurulu ile bir değerlendirme yapacağım" yanıtını verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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