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Kayserispor'da Erling Moe'nin görev süresi sona erdi

Kayserispor'da Erling Moe'nin görev süresi sona erdi
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Kayserispor, görev süresi dolan Teknik Direktör Erling Moe ile vedalaştığını duyurdu. Kulüp, Moe ve ekibine katkıları için teşekkür ederek başarılar diledi.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, görev süresi dolan Teknik Direktör Erling Moe ile vedalaşıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erling Moe'nun kulübümüzdeki görev süresinin sona ermesiyle birlikte kendisiyle vedalaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze sunduğu katkılar ve çalışmaları için kendisine ve teknik ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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