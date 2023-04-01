Maça mı gidiyorlar savaşa mı belli değil! Kayserispor taraftarının otobüsünde kesici aletler yakalandı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'un taraftarlarını taşıyan otobüslerde döner bıçağı, bıçak, çakı ve falçata gibi kesici aletler ele geçirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip, ligin son şampiyonunu deplasmanda 4-3'lük skorla mağlup etti.

KESİCİ ALETLER YAKALANDI

Kayserispor'un deplasmanda oynadığı karşılaşmayı takip ederek takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarları taşıyan otobüsler Trabzon'un giriş ve çıkış noktalarında durduruldu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik amaçlı oluşturulan uygulama noktalarında müsabaka öncesi yapılan denetimlerde Kayserispor taraftarlarını getiren otobüslerin arka kısmında döner bıçağı, bıçak, çakı, falçata gibi aletler yakalandı. Ele geçirilen kesici aletler ile ilgili işlem başlatıldı.