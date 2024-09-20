Kayserispor, Süper Lig'de Galibiyet Hasreti Yaşıyor
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, geride kalan 5 haftada henüz galibiyet alamadı ve 3 puanla 14. sırada yer alıyor. Takım, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 0-0'lık skor elde etti.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, geride kalan 5 haftada henüz galibiyet alamadı.
Bu sezon sezona BAY olarak giren ve sonrasında 4 maça çıkan Kayserispor, henüz galibiyet alamadı. Ligde oynadığı ilk maçta sahasında Sivasspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasında oynadığı 3 maçtan da berabere ayrıldı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz nezaretinde çıktığı son 3 maçta Konyaspor ile 0-0, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor, erteleme maçında da Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
Topladığı 3 puanla 14. sırada yer alan Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ