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Kayserispor Son 5 Maçta Yenilmedi

Kayserispor Son 5 Maçta Yenilmedi
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Kayserispor, teknik sorumlu Burak Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra çıktığı son 5 maçta 9 puan toplayarak kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.

Kayserispor, ligde oynadığı son 5 maçta hiç yenilmedi. Sarı Kırmızılılar, bu maçlarda 9 puan çıkardı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 5 maçtır yenilmiyor. Teknik Sorumlu Burak Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra çıktığı 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik alan Kayserispor, 9 puan çıkardı. Başakşehir FK, Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile berabere kalan Kayserispor, deplasmanda oynadığı Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarını da kazanmayı bildi. 5 maçta 9 puan toplayarak 12 puana erişen sarı kırmızılılar, kümede kalma adına önemli bir adım atmış oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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