Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor

Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor
Güncelleme:
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son haftalarda yaptığı performans ile 3 maçında mağlubiyet yaşamayarak 5 puan topladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmadı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son haftalarda ortaya koyduğu performansla toparlanma sinyalleri verdi. Sarı kırmızılı ekip, ligde oynadığı son üç karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Deplasmanda Göztepe ve Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, son üç maçta hanesine 5 puan yazdırdı.

Kayserispor, ligin 25. haftasında sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor ile mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
