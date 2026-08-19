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Kayserispor Taraftarı Yalnız Bırakmadı: 8 Bin 200 Kişi Tribündeydi

Kayserispor Taraftarı Yalnız Bırakmadı: 8 Bin 200 Kişi Tribündeydi
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TFF 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor, Sivasspor'u 2-0 yenerken maçı 8 bin 200 taraftar izledi. Sarı-kırmızılılar, Benhur Keser ve Taulant Seferi'nin golleriyle 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Tribün desteği, galibiyette önemli rol oynadı.

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 8 bin 200 kişi izledi.

TFF 1.Lig'in 2.haftasında oynanan Kayserispor-Sivasspor maçını 8 Bin 200 kişi izledi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadeleyi 8 bin 200 taraftarın tribünden takip ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sezonun ikinci haftasında takımlarını yalnız bırakmadı ve alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Kayserispor, Benhur Keser ve Taulant Seferi'nin ilk yarıda attığı gollerle Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. 8 bin 200 kişilik taraftar desteği, Kayserispor'un yeni sezonda tribünlerde de güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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