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Kayserispor seriye bağladı! Kasımpaşa'yı tek golle geçtiler

Spor Haberleri

Kayserispor seriye bağladı! Kasımpaşa'yı tek golle geçtiler

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 19'a yükseltti.

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

ÜSTE ÜSTE 2. GALİBİYET

Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Thiam kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

KAYSERİSPOR PUANINI 19'A YÜKSELTTİ

Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 19'a yükseltti ve ligde 6. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 13 puanda kalarak 10. sırada yer aldı.

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Kayserispor Kasımpaşa Spor Haberler

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