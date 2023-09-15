Kayserispor, Onurcan Piri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından 28 yaşındaki file bekçisi Onurcan Piri ile 3 sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Kayserispor, 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını kaldırdı. Yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala, sarı-kırmızılı ekip, son olarak Giresunspor'da forma giyen serbest statüdeki file bekçisi Onurcan Piri'yi 3 yıllığına renklerine bağladı. Kulüpten yapılan videolu açıklamada, Piri'nin Kyserispor forması ile verdiği pozlara yer verildi.