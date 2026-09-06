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Kayserispor transferin son gününde iki oyuncu kattı

Kayserispor transferin son gününde iki oyuncu kattı
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Kayserispor, transfer döneminin son gününde Erzurumspor'dan Murat Cem Akpınar ve Gençlerbirliği'nden Ensar Kemaloğlu'nu kadrosuna dahil etti. Ensar Kemaloğlu ile 2 yıllık, Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Her iki oyuncunun da yarın oynanacak Esenler Erokspor maçında kafilede yer alması bekleniyor.

Kayserispor transferin son gününde kadrosuna kattığı iki ismi açıkladı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor; dış transferde Erzurumspor'dan Murat Cem Akpınar ve Gençlerbirliği'den Ensar Kemaloğlu'nu kadrosuna kattı. Kayseri'ye gelen resmi sözleşmeye imza atan Murat Cem Akpınar ve Ensar Kemaloğlu takıma katılarak çalışmalara başladı.

Sarı kırmızılılar Ensar Kemaloğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalarken Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kadroya katılan iki oyuncunun yarın oynanacak olan Esenler Erokspor maçında kafilede yer alması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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