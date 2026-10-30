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Kayserispor, Muğlaspor maçı öncesi Atila Gerin yönetiminde antrenman yaptı

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Kayserispor, Muğlaspor maçı öncesi Atila Gerin yönetiminde antrenman yaptı
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Kayserispor, ligin 13. haftasında Pazartesi günü Kadir Has Stadyumu'nda Muğlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde sürdürdü. Ligde 27 puanla 2. sırada bulunan takım, rakibini yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Kayserispor sahasında oynayacağı Muğlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 13. haftasında Pazartesi günü oynayacağı Muğlaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Atila Gerin ve ekibi yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman teknik çalışma ile sürerken, çift kale maç ile sona erdi. Ligde 27 puanla 2. sırada yer alan Kayserispor, rakibini yenerek, yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor ile Muğlaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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