Zecorner Kayserispor, Tümosan Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket etti
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Tümosan Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya yola çıktı. Takım, antrenmanda maç taktiğini çalıştı ve önemli eksiklerin bulunmadığı belirtildi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'ın konuğu olacak olan Zecorner Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Radomir Djalovic yönetiminde sabah yapılan ısınma çalışmasıyla başlayan antrenmanda sarı-kırmızılı takım, Konyaspor maçının taktiğini çalıştı. 14.30'da karayolu ile Konya'ya hareket eden Kayserispor kafilesinde sakatlıkları bulunan Jung, Majid Hosseini, Yiğit Emre Çeltik ve Lionel Carole dışında eksik bulunmuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
