ZECORNER Kayserispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas ve baskı ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi. Ayrıca, Kocaelispor maçının taktiği de çalışıldı.

İç Anadolu ekibi, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.