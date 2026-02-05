Kayserispor'da Kocaelispor maçının hazırlıkları sürüyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.

Kayserispor, 9 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'da RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Kocaelispor'u konuk edecek.