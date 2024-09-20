Kayserispor Kaptanı Gökhan Sazdağı Kırmızı Kart Görerek Cezalı Duruma Düştü
Kayserispor, Trabzonspor ile oynadığı maçta kaptanı Gökhan Sazdağı'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Maçta ayrıca dört oyuncu da sarı kartla cezalandırıldı.
Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Kayserispor'da kaptan Gökhan Sazdağı gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düştü.
Süper Lig tehir maçında Trabzonspor ile karşılaşan Kayserispor'da 5 futbolcu kart gördü. Kaptan Gökhan Sazdağı, iki sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kalırken Aylton Boa Morte, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia ve Duckens Nazon da Trabzonspor maçında sarı kart gören oyuncular oldu.
Kaptan Gökhan Sazdağı, gördüğü kırmızı kart neticesinde cezalı duruma düştü ve ligin 6. haftasında oynanacak Göztepe maçında takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ