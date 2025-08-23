Kayserispor İmza Günü Etkinliği Devam Ediyor

Kayserispor İmza Günü Etkinliği Devam Ediyor
Kayserispor'un yeni transferleri, Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarlarıyla buluşarak imza günü etkinliğine katıldılar.

KAYSERİSPOR'da dün başlayan imza günü etkinliği, bugün de futbolculardan Gideon Jung, Abdulsamet Burak, Laszlo Benes, İndric Tuci ve Stefano Denswil ile devam etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile yeni transferler Dorukhan Toköz, Aaron Opoku, Joao Mendes ve Burak Kapacak, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kayserispor Store önünde yapılan etkinlikle dün taraftarla buluştu. İmza günü etkinliği bugün de devam etti. Kayserispor'un yeni transferlerinden Gideon Jung, Abdulsamet Burak, Laszlo Benes, İndric Tuci ve Stefano Denswil, aynı alanda taraftarla bir araya gelerek imza dağıttı. İmza günü etkinliği yaklaşık 2 saat sürdü.

