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Kayserispor ile Beşiktaş İlk Yarısı Golsüz Beraberlik İle Sona Erdi

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, Beşiktaş ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı, iki takımın da gol atamamasıyla 0-0 sona erdi. İlk yarıda yapılan ataklar ve kaçırılan fırsatlar dikkat çekti.

- Trendyol Süper Lig : Kayserispor : 0 - Beşiktaş : 0 (İlk yarı)

KAYSERİ - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanattan hareketlenen Boa Morte'nin ceza sahası içine çıkardığı top Paulista tarafından uzaklaştırıldı.

7. dakikada sağ kanattan topu süren Mehdi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in kucağında kaldı.

15. dakikada Rashica'nın sağ kanattan açtığı ortada meşin yuvarlakla buluşan Silva'nın kafa vuruşunda top auta gitti.

16. dakikada Hasan Ali'nin pasını değerlendiren Nazon'un vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

22. dakikada ceza sahası içindeki topa hareketlenen Ernest Muçi, topu auta gönderdi.

24. dakikada topu süren Immobile'nin, ceza sahası sol çaprazında yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden dışarı gitti.

39. dakikada orta sahadan hareketlenen Mehdi'nin vuruşunda top auta gitti.

45. dakikada sol kanattan aldığı topu pasa çeviren Cardoso'nun vuruşunda Nazon meşin yuvarlağı teğet geçti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra, Boa Morte, Bourabia, Baran Ali, Cardozo, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Ali Karimi, Bahoken, Mehmet Eray, Mane, Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Sorumlu: Serhat Sütlü

Beşiktaş: Mert Günok, Rashica, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Ernest Muçi, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy, Chamberlain, Zainutdinov, Onana, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni Chrıstiaan van Bronckhorst

Sarı kartlar: Kartal Kayra, Baran Ali (Kayserispor)

Kayserispor ile Beşiktaş İlk Yarısı Golsüz Beraberlik İle Sona Erdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Beşiktaş Kayseri 3-sayfa Futbol Spor

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