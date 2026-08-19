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Kayserispor, Iğdır FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Kayserispor, Iğdır FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde başladı. Antrenmanda ısınma, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları yapıldı; idman dar alanda çift kale maçla sona erdi.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 3'üncü haftada deplasmanda karşılaşacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'de deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, dün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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