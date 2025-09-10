Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a Transferini Duyurdu

Haberler

Kayserispor Kulübü, sağ kanat oyuncusu Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transferi konusunda anlaştıklarını açıkladı. Kulüp, Gökhan'a emekleri için teşekkür ederken, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

