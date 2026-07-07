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Kayserispor 2 hazırlık maçı yapacak

Kayserispor 2 hazırlık maçı yapacak
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Kayserispor, yeni sezon öncesinde Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak. Maçların gün ve saati bu hafta belli olacak.

Kayserispor, yeni sezon öncesinde iki hazırlık maçı yapacak.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezona hazırlıklarına sürdürüyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği ve Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak. Her iki maçında günü ve saati bu hafta belli olacak.

Kayserispor basın sözcüsü Emir Akpınar, antrenmanların verimli geçtiğini ve lige en iyi şekilde hazırlanmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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