Zecorner Kayserispor'dan genç file bekçisi Şamil Öztürk'e teşekkür
Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, 20 yaşındaki kaleci Şamil Öztürk ile anlaşılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kulüp, genç file bekçisine verdiği emekler için teşekkür etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, genç file bekçisi Şamil Öztürk'le yollarını ayırdıklarını açıkladı. İç Anadolu ekibi 20 yaşındaki kaleciye emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Sarı-kırmızlı kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen kalecimiz Mehmet Şamil Öztürk'ün transferi konusunda Göztepe ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
