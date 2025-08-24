Kayserispor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı: 0-1

Kayserispor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı: 0-1
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında Galatasaray, Eren Elmalı'nın 37. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira'nın şutunda Kaleci Bilal'in parmaklarının ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

16. dakikada Benes'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Denswil'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

25. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Yunus'un ceza sahası çizgisi önünden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

27. dakikada Yunus'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci Bilal ile karşı karşıya kalan Sane'nin şutunda Bilal gole izin vermedi.

37. dakikada Yunus'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sane'nin şutunda kaleci Bilal topu çeldi. Dönen topa Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

39. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte Jung'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

Hakemler: Alper Aksu, Caner Özaral, Mehmet Kısal

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jung, Denswil, Carole, Benes, Dorukhan Toköz, Ramazan Civelek, Mendes, Cardoso, Opoku

Yedekler: Onurcan Piri, Abdulsamet Burak, Karimi, Burak Kapacak, Mane, Tuci, Baran Ali Gezek, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Jakobs, Osimhen

Yedekler: Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Zaniolo, Kaan Ayhan, Jelert, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Eren Elmalı (dk. 37) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Cardoso (Kayserispor), Sara (Galatasaray) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
