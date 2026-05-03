Kayserispor-Eyüpspor maçının ardından

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe: "Özellikle bu son iki maç tam bir savaşa dönecek, bu dönemde daha çok skor ve gol üretmemiz gerekiyor"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe, ilk yarı istedikleri oyunu ortaya koyamadıkları için sahadan bir puanla ayrıldıklarını söyledi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moe, ilk yarı pas yapmakta zorlandıklarını belirterek, "İlk yarı için tek kelime şunu söyleyebilirim, berbattık. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Daha öncede konuştuğumuz gibi biz pas yaptığımızda iyi bir takımız. Uzun oynadık. Yeteri kadar pas yapamadık. Şans bulamadık." dedi.

İkinci yarıda iyi bir futbol ortaya koyduklarını ifade eden Moe, şunları kaydetti:

"İkinci yarı biraz da bu durumun bizde oluşturduğu baskıyla daha çok ön alanda oynamaya başladık. Topu onların sahasında kullanmaya başladık. Şans bulduk ama şanları değerlendirme konusunda yine yeterince iyi değildik. Gol atmaya artık ihtiyacımız var. Özellikle bu son iki maç tam bir savaşa dönecek, bu dönemde daha çok skor ve gol üretmemiz gerekiyor. Son 2 maç gerçek bir dram olacak. Şehir için, oyuncular için, taraftarlar için çok zor olacak ama ben başarılı olacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA / Murat Asil
