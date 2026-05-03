Kayserispor-Eyüpspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, aldıkları sonuçla umutlarını son iki haftaya taşıdıklarını söyledi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, Kayserispor'un geçen hafta maçını kazanmasıyla moral bulduğunu ve bu hafta da bu moralle maça çıktığını belirtti.

Kayserispor taraftarının maçın başında sonuna kadar çok iyi bir destek verdiğini anlatan Gerin, "Hafta içinde yaptığımız çalışmalarda, analizlerde Kayserispor, son üç dört maçtır tekli baskıyla geliyordu. Tekrarlayan bir baskıları yoktu. O tekli baskıyı kırmak için çalışmalar yapmıştık ve ilk 35 dakika bunda bayağı bir muvaffak olduk diyebilirim. Çünkü bayağı bir oyunu domine ettik. Pozisyonlar bulduk. Ataklar bulduk. Hem geçişlerde hem pozisyonlu ataklarda gerçekten ciddi hücumlar yaptık. Duran toptan golü de bulduk." dedi.

Pozisyon bulmalarına rağmen farkı artıramadıklarını dile getiren Gerin şunları kaydetti:

"Kayserispor ilk yarının son 10 dakikasında skoru dengelemek için büyük bir mücadele verdi. İkinci yarıya çıkarken söylemiştim. 'Kaos futboluna, karambole dönersek rakibe yarar. Sakin kalmaya çalışalım.' dedim ama bunu başaramadık. Mecburen Kayserispor'un işte uzun topları, dönen topları almak istemesiyle biraz oyun istediğimiz gibi olmadı. Rakip de orada uzun forvetlerini oyuna aldı. Kenardan ortalar, uzun toplarla sonuca gitmeye çalıştı. Yani ilk yarı oyun bizim hakkımızda ama ikinci yarı için bir şey diyemem."

"Beraberlik bizim için iyi bir sonuç gibi duruyor"

Düşme potasındaki diğer takımların aldığı sonuçların Eyüpspor'un umutlarını son iki haftaya taşımasını sağladığına değinen Gerin, "Beraberlik bizim için iyi bir sonuç gibi duruyor. Diğer sonuçlar geldiği için ümidimizi, umudumuzu haftaya daha güçlü bir şekilde taşıyoruz. İçeride güçlü bir rakiple oynayacağız. Rakiplerimizden deplasmana gidenler var. Birbiriyle oynayanlar var. Çok çekişmeli bir düşme potası var. İnanılmaz çekişmeli düşme potası var. Bugün iki takıma da baştan söyleseler, beraberliği kimse kabul etmezdi herhalde ama maçtan sonra bir puan bize biraz daha iyi oldu gibi." ifadelerini kullandı.