Kayserispor Eyüpspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmelere göre 03 Mayıs 2026 Pazar günü Kayserispor ile Eyüpspor arasında oynanacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'e bu maçta Candaş Elbil ve Murat Şener yardımcılık yapacak. Maçın 4 Hakemi ise Melih Aldemir.

İstanbul Bölgesi hakemi Mehmet Türkmen, bu sezon Kayserispor'un üçüncü maçını yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı