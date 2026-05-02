Kayserispor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, yarın oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Erling Moe yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. Kayseri ekibi tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini, Yiğit Emre Çeltik,Kayra Cihan ve bahis oynadığı gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası bulunan Abdulsamet Burak, Eyüpspor'akarşısında forma giyemeyecek.

Yarın oynanacak olan Kayserispor ile Eyüpspor maçı saat 20.00'de başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı