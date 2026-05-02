Haberler

Kayserispor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Süper Lig'i 32. haftasında evinde oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Süper Lig'i 32. haftasında evinde oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, yarın oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Erling Moe yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. Kayseri ekibi tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini, Yiğit Emre Çeltik,Kayra Cihan ve bahis oynadığı gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası bulunan Abdulsamet Burak, Eyüpspor'akarşısında forma giyemeyecek.

Yarın oynanacak olan Kayserispor ile Eyüpspor maçı saat 20.00'de başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

