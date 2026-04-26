Kayserispor-Eyüpspor maç bileti 38 TL

Süper Lig'de Kayserispor ile Eyüpspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatı 38 TL olarak açıklandı.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Kayserispor-Eyüpspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü, Eyüpspor ile oynanacak maçın bilet fiyatlarını 38 TL olarak belirledi. Misafir tribün bileti de 49 TL'den satışa sunulacak. Kayserispor Kulübünden yapılan paylaşımda, "Omuz omuza, son düdüğe kadar mücadelemiz devam ediyor. Haydi Kayseri; pazar günü boş koltuk bırakmıyoruz. Kayserispor'umuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de İkas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'de Passo tarafından satışa sunulacak" denildi. Eyüpspor bilet fiyatları şu şekilde;

"Kuzey Üst tribün: 38 TL, Doğu Üst tribün: 38 TL, Doğu Alt tribün: 38 TL, Batı Alt tribün: 38 TL, Batı Balkon tribün: 38 TL, Misafir tribün: 49 TL." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı