Kayserispor eski Başkanı Ali Çamlı: 'Kayserispor'umuz için birlik oluyoruz'

Kayserispor eski başkanı Ali Çamlı, sarı kırmızılı takımı kümede tutabilmek için birlik olunduğunu söyledi.

Aylar sonra Kayserispor maçına gelen ve sanı kırmızılı takımı destekleyen eski başkan Ali Çamlı, 3 hafta sonra hedefine ulaşmış bir takım ortaya koymak için elbirliği içerisinde olduklarını söyledi. Kayserispor eski Başkanı Ali Çamlı; "Kayserispor'un içerisinde bulunduğu durum kabul edilemezdi. Şehrin önde gelenleri ile birlikte üzerime ne düşüyorsa yapmak için kolları sıvadık. Tek amacımız, tek derdimiz Kayserispor'u Süper Lig'de tutmak. Bunun için birlik oluyoruz" dedi.

Aylar sonra stada gelerek hem maç izleyen, hem takımı destekleyen Ali Çamlı; "Rizespor maçında takımımız galip geldi ve hepimiz sevindik. Ancak işimiz bitmedi. Kalan 3 maçtan en az ikisini kazanıp hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı