Kayserispor deplasmanda farka koştu! Hatayspor ligin dibine demir attı

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, deplasmanda Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 12'ye yükseltirken, henüz galibiyeti bulunmayan ev sahibi ekip 1 puanla son sırada kendine yer buldu.

Hatayspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-0 kazandı.

KAYSERİ'DEN RAHAT GALİBİYET

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri5. dakikada Bernard Mensah (penaltı), 44. dakikada Miguel Cardoso, 87. dakikada Andrea Bertolacci ve 90. dakikada Mario Gavranovic (penaltı) kaydetti. Hatayspor'da Simon Falette ise 89. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

HATAYSPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 12'ye yükseltti. Kötü gidişatı durduramayan Hatayspor ise henüz galibiyet yüzü göremedi ve 1 puanda kaldı.