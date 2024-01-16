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Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası Mertens ile hakemin fotoğrafı üzerinden bomba gönderme

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Kayserispor, Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a büyük tepki gösterdi. Galatasaraylı futbolcu Mertens'in maç içinde hakem Karaoğlan'a sarıldığı fotoğrafı yayınlayan Kayserispor, "Endişeye mahal yok endişeye." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. İki taraf da hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarına tepki gösterirken Kayserispor'dan bomba bir gönderme geldi.

"ENDİŞEYE MAHAL YOK"

Kayserispor'dan yapılan paylaşımda Galatasaraylı futbolcu Mertens'in hakem Atilla Karaoğlan'a sarıldığı fotoğraf kullanıldı. Paylaşımda, "Endişeye mahal yok endişeye." ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor'un yaptığı o paylaşım:

Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası Mertens ile hakemin fotoğrafı üzerinden bomba gönderme

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dries Mertens Futbol Spor Haberler

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