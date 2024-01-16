Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası Mertens ile hakemin fotoğrafı üzerinden bomba gönderme

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. İki taraf da hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarına tepki gösterirken Kayserispor'dan bomba bir gönderme geldi.

"ENDİŞEYE MAHAL YOK"

Kayserispor'dan yapılan paylaşımda Galatasaraylı futbolcu Mertens'in hakem Atilla Karaoğlan'a sarıldığı fotoğraf kullanıldı. Paylaşımda, "Endişeye mahal yok endişeye." ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor'un yaptığı o paylaşım: