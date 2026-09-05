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Kayserispor'da 20 Futbolcu Takımdan Ayrıldı

Kayserispor'da 20 Futbolcu Takımdan Ayrıldı
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TFF 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da kadroda bulunan 20 futbolcu takımdan ayrıldı. Bilal Bayezit, Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Joao Mendes, Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil gibi isimlerin yanı sıra Mustafa Tarık Obut ve Alperen Öztaş kiralık olarak başka takımlara gönderildi.

Kayserispor'da kadroda bulunan 20 futbolcu ayrıldı.

2026-2027 sezonunda TFF 1.Lig'de yer alan Kayserispor'da 20 futbolcu, takımdan ayrıldı. Yeni sezonda sarı kırmızılı takımda Bilal Bayezit, Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Joao Mendes, Ahmet Kağan Malatyalı, Mehmet Eray Özbek, Ethem Balcı, Dorukhan Toköz, Denis Makarov, Jadel Katongo, Stefano Denswil, Arda Kaya, German Onugkha, Baran Ali Gezek, Sam Matter, Nurettin Korkmaz Miguel Cardoso ile yollar ayrılırken, Mustafa Tarık Obut, Alperen Öztaş ise kiralık olarak farklı takımlara gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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