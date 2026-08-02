Haberler

Kayserispor’da Vanspor mesaisi Salı günü başlayacak

Kayserispor’da Vanspor mesaisi Salı günü başlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, dün oynadığı son hazırlık maçı sonrası 2 gün izine çıktı.

Kayserispor, dün oynadığı son hazırlık maçı sonrası 2 gün izine çıktı. Sarı-kırmızılılar haftanın ilk çalışmasını Salı günü gerçekleştirecek.

TFF 1.Lig'de mücadele eden olan Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular izin yapıyor. Ligin 1. haftasında Vanspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi 2 gün izine ayrılan Kayserispor Salı günü topbaşı yapacak. Yeni sezon öncesi dün kendi tesislerinde Kıbrıs ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile oynadığı hazırlık maçının ardından teknik heyet oyunculara iki gün izin verdi. Bugün ve yarını izinli olarak geçirecek olan Kayserispor, Vanspor maçı hazırlıklarına Salı günü Teknik Direktör Atila Gerin nezaretine sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp

Endonezya'da feribot faciası: 5 ölü, 41 kayıp
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber

Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber