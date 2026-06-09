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Bilal Bayazit, Kayserispor'a veda etti

Bilal Bayazit, Kayserispor'a veda etti
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Kayserispor'da 5 yıl forma giyen kaleci Bilal Bayazit, sözleşmesinin sona ermesiyle sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

Kayserispor sözleşmesi sona eren kaleci Bilal Bayazit, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

Kayserispor'da 2025-2026 sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi sona eren kaleci Bilal Bayazit, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı. 5 yıl boyunca Kayserispor formasını başarı ile giyen Bilal Bayazit'in yeni adresi ilerleyen günlerde belli olacak. Kayserispor'a veda etme zamanı geldiğini söyleyen kaleci Bilal Bayazit yaptığı açıklamada, "Bugün Kayserispor'a veda etme zamanı geldi. 5 yıl boyunca formasını büyük bir gururla taşıdığım Kayserispor'dan ayrılıyorum. Bu kulübe geldiğim ilk günden itibaren bana gösterilen sevgi, güven ve destek için minnettarım. Bir Kayserili olarak memleketimin takımında forma giymek benim için her zaman ayrı bir anlam taşıyor. bu arma altında yaşadığım anılar, kurduğum dostluklar ve sahada verdiğimiz mücadeleler hayatımın en değerli tecrübeleri arasında yer alacak. Başta taraftarlarımızın olmak üzere birlikte çalıştığım tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, yöneticilerimize, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yollarımız bugün ayrılıyor olabilir ama Kayserispor'u ve Kayseri'yi her zaman güzel duygular ile hatırlayacağım. Hakkınızı helal edin. Her şey için teşekkürler" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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